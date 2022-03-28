На Київщині ворог накопичує резерви та готується до наступу: які напрямки найнебезпечніші

На Київщині ворог накопичує резерви та готується до наступу: які напрямки найнебезпечніші

Підрозділи ЗСУ продовжують вести оборонні дії та здійснювати успішні контратаки на окремих напрямках.

Російський ворог зосереджується на утримання окупованих територій та підготовці до відновлення наступальних операцій. Загарбник проводить перегрупування, концентрує техніку в населених пунктах та лісах, щоб запобігти її пошкодження вогнем.

Про це розповів голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк 28 березня.

"Російське військове керівництво намагається накопичити резерви та відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат протягом першого місяця війни.

Найнебезпечніші напрямки:

Житомирська траса,

Буча – Ірпінь – Гостомель,

Немішаєве,

Дмитрівська громада,

Макарівська громада,

північ Вишгородського району

території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.

Раніше повідомлялось, що окупанти змінили тактику на півночі Київщини і рівняють все "Градами", аби розчистити собі шлях для наступу.

Українські військові вибили ворожі війська з кількох сіл у Київській області

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