На Київщині все ще тривають рейди на предмет виявлення та знищення противника - Маляр

Проводиться перевірка укриттів, підвалів, сховищ на предмет наявності диверсійних груп.
Станом на зараз у Київській області завершується проведення рейдових дій на предмет виявлення та знищення противника.
У суботу, 2 квітня, противника не виявлено.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Громадянам рекомендовано поки що утриматись від повернення у звільнені населені пункти, оскільки проводиться перевірка укриттів, підвалів, сховищ на предмет наявності диверсійних груп. Також зараз проводиться розмінування. Ворог залишив багато мін, і нажаль, є трагічні випадки підривів на мінах", - підсумувала заступниця міністра оборони.
Колишній очільник Київської ОДА, голова гуманітарного штабу КОВА Олексій Кулеба також закликав жителів області ще не повертатися додому, оскільки звільнені території є досі небезпечними. Для їх розмінування потрібно не менше 10 днів.
Нагадаємо, станом на 2 квітня, за даними Міноборони, ЗСУ звільнили від окупантів усю Київську область.
Читайте також: