Зрадник надавав військовослужбовцям РФ відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.

На Київщині за співпрацю з окупантами судитимуть самопроголошеного голову Димерської ОТГ.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

"Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом колабораційної діяльності, а також несанкціонованого поширення інформації про Збройні сили України та інші військові формування в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що чоловік після окупації країною-агресоркою селища Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на пропозицію військових РФ щодо співпраці. Отримавши гарантії особистої безпеки від представників окупаційних військ, він допомагав їм орієнтуватися на місцевості.

На початку березня 2022 року загарбники примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу перед ними підозрюваний повідомив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ.

"В умовах воєнного стану він підбирав людей для незаконної співпраці зі збройними силами держави-агресорки, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади. Також надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, про арешт 38-річного Олександра Харченка стало відомо 22 травня.

"Мера"-самозванця Димера заарештували! Гауляйтер допомагав окупантам у Київській області

Читайте також: