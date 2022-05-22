На Київщині заарештували колаборанта, якого окупанти призначили "мером" Димера і сусідніх сіл

На Київщині заарештували колаборанта, якого окупанти призначили "мером" Димера і сусідніх сіл

В його підпорядкуванні була значна частина Київської області, зокрема Димер, Катюжанка, Ясногородка і так далі на північ від Києва.

За інформацією американського видавання The Wall Street Journal в Україні заарештовано Олександра Харченка – гауляйтера окупованої росіянами частини Київської області, значиться в ТСН.

За словами місцевих мешканців йому 38 років, закінчив Димерську середню школу, але зараз безробітний.

Напередодні вторгнення Олександр Харченко агітував за росіян і переконував місцевих, що вони не вороги і що з ними можна і треба домовлятись. Орки призначили його на посаду мера Димера ще в середині березня. В його підпорядкуванні була значна частина Київської області, зокрема Димер, Катюжанка, Ясногородка і так далі на північ від Києва.

На кінець березня окупанти збирались, так би мовити, представити Харченка місцевим жителям, але не встигли. Збройні сили України їх вибили.

Служба безпеки України підозрює Харченка у передачі російським військовим інформації про ветеранів війни на Донбасі та членів територіальної оборони.

Наразі в українських силових структурах затримання та арешт колаборанта не коментують.

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