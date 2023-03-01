Росіяни атакують Київщину дронами: українців закликають бути у безпечних місцях

У Київській області у ніч проти 1 березня зафіксували ворожу ціль. Людей закликають бути в безпечних місцях.

Про це повідомили в Київській ОВА.

"Жителі Київщини! В області зафіксовано ворожий повітряний об’єкт! Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до відбою. Сили протиповітряної оборони напоготові. Наголошуємо на важливості дотримання інформаційної тиші – не фотографуйте та не викладайте в мережу роботу військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в частині України у ніч проти 1 березня триває повітряна тривога. Росіяни атакують нашу державу ймовірно іранськими дронами.

Вибухи уже пролунали у Кременчуці. Відомо, що там збили ворожий БпЛА.

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