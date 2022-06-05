На Київщині затримали диверсантів: Денисенко про тих, хто перейшов служити окупантам

На Київщині затримали диверсантів: Денисенко про тих, хто перейшов служити окупантам

Росіяни посилили диверсійну роботу, набравши людей з окуповних територій, які володіють українською.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів про боротьбу з колаборантами і мародерами, а також про легалізацію зброї в Україні.

Про те, що росіяни протягом останнього часу посилили диверсійну роботу посадовець повідомив в ефірі ТСН.

"Вони набирають людей переважно з окупованих територій - з Донецької, Луганської області. Це люди, які, як мінімум розуміють, а інколи і можуть говорити українською мовою, яких потім перекидають в інші регіони України для здійснення терактів. Останнім часом їхня кількість збільшилася", - зазначив Денисенко.

Він додав, що був період затишшя ДРГ, але наразіїхня дяльність активізувалася.

"Не лише вчора, а відносно регулярно їх затримують. Здійснюється величезна оперативна робота з долученням не лише поліції, але й СБУ, розвідки, нацгвардії.

Головні цілі ДРГ, за словами Денисенка, сіяння паніки. Також він закликав не розслаблятися, бути пильними до людей, які опинилися поряд в будинку..

"Наразі достатньо вийти в центр столиці на вихідних та зрозуміти, що багато людей починають забувати, що війна достатньо близько. Потрібно бути пильними до незнайомих людей, які оселелися поряд з вами у вашому будинку. Якщо ви розумієте, що щось іде не так, звертайтеся до поліції. Але з другої сторони, включайте здоровий глузд. Ми всі пам'ятаємо, що відбувалося на початку війни, коли ильність була висока, але інколи вона зашкалювала", - додав Денисенко.

Також радник міністра внутрішніх справ торкнувся теми мародерів. Він повідомив, що за такі злочини зловмисники отримають до 10 років ув'язнення.

"Мародерство процвітало в так званих сірих зонах, коли російська армія відійшла, відбувалася зачистка на дуже великих територіях. Сил поліції та тероборони не вистачало. Наразі мародерство йде на спад. Люди повертаються і самоорганізовуються", - додав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден розповів, як надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти Росії.

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