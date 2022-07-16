На Київщині знайдено тіло ще одного вбитого російськими окупантами (фото)

Загиблого поховали за 30 метрів від бліндажів російських військових.

Про це повідомив начальник поліції Київщини, генерал Андрій Нєбитов.

Після огляду тіло скерували на судово-медичну експертизу. Поліція просить допомогти із встановленням особи вбитого.

"Чоловікові приблизно 47 років. Одягнений у синю куртку, чорні брюки, чорний светр та чорні черевики. Шапка чорного кольору була натягнута загиблому до підборіддя. Серед речей загиблого знайшли дитячу іграшку", – зазначив Нєбитов.

Фото: facebook/Андрій Нєбитов

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення поліція Київської області зареєструвала понад 3 тисячі кримінальних проваджень за злочинами, які були вчинені безпосередньо армією Російської Федерації. Поліція Київської області вже виявила 1332 тіла вбитих росіянами українців.

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