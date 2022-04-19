На Київщину лагодити електромережі приїхали одесити, місцеві ж мешканці вже беруться до городів

У Горенці на Київщині відновлюють електромережі, бо світла тут немає чи не з самого початку повномасштабного наступу.

У Горенці на Київщині відновлюють електромережі, бо світла тут немає чи не з самого початку повномасштабного наступу. Через російські снаряди електромережі майже повністю обірвані. Комунальникам нині доводиться прокладати нові дроти і, коли закінчать - поки прогнозувати не беруться. Втім, люди уже повертаються до своїх осель, а деякі місцеві навіть готуються засаджувати городи.

Про це йдеться в ТСН.

Горенка - це ще один населений пункт, який російські війська просто знищили. Росіяни били по приватних садибах і тепер більшість будинків просто знищені.

Весну пані Тамара, завдяки росіянам, проводить у підвалі недобудованого будинку своєї доньки. Оксана тричі намагалася вивезти маму в безпечне місце. Але та постійно відмовляється, бо ж вже найстрашніше пережила. Але є і інша причина, чому пані Тамара відмовляється від евакуації. Вона вже замовила трактор, щоб переорати город. «Он вже город треба перепахати, садити треба, уже весна на дворі», - каже жінка.

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Це вже зараз вона збирається садити город, а ще на початку березня, згадує, дивом вижила. У її будинок влучив російський снаряд. «Щось гупнуло. Я сиджу наче щось мені на голову давить, я руку поставила - стеля. Я тоді посунулась, трошки посунулась і до вікна, а там в нас холодильник великий і шкаф - лежала доска і стеля присіла, і мені стало часу вилізти», - розповідає жінка.

Вилізти зі зруйнованого будинку пенсіонерці допоміг родич. Він живе по сусідству і під час прильоту був на вулиці. «Я був надворі, біля погреба. Прямо перед очима воно все вибухнуло. Єдине, що нас закинуло в погреб, що нас врятувало. А коли вийшов через пару секунд, згадав, що бабуся в хаті, побіг їх витягувати. Розламав вікно, витягнув бабусю, бо вона взагалі не могла рухатись», - розповідає Віктор.

Російські снаряди зачепили і лінії електропередач. Чи не від самого початку повномасштабної війни, у Горенці немає світла. «Дуже попадали проводи, бо дома горіли, проводи погоріли, взагалі все нове потрібно», - кажуть люди.

Лагодити електромережі приїхали аж із Одеської області. Чоловіки працюють не покладаючи рук, але скільки займе часу, щоб відновити електроенергію - ніхто не знає.

В Горенці знищили не лише приватний сектор. Російські снаряди влучали і в багатоповерхівки. Власники квартир повертаються до свого житла. Але не для того, щоб заселитися, а банально забрати вцілілі речі.

Жити подекуди дійсно неможливо, але кілька людей все ж не бачать іншого виходу як залишитися. Тому вони стежать за своїм житлом, чи точніше за тим, що від нього залишилося, а ще за тваринами, які також тепер без даху над головою.

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