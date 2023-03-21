На кладовищі у Владивостоці – черга катафалків із трупами окупантів (відео)

На записі також видно велику кількість могил, біля яких встановлені прапори РФ.

У Мережі з'явилося відео, як на цвинтарі у Владивостоці утворилася черга з катафалків з російськими окупантами, що загинули в Україні.

За словами підписниці телеграм-каналу "Сирена", машини на Морський цвинтар їдуть одна за одною, а нових могил так багато, що вони підходять безпосередньо до дороги та краю пагорба.

"Молоді хлопці загинули нізащо. Жах, жах! Катафалки в черзі просто стоять. Тут у грудні ще нічого не було, жодної могили тут не було", — каже жінка на відео.

На відео видно, що поховання відбуваються паралельно одне з одним. Поминальний обід за загиблими окупантами з традиційної для росіян горілкою відбувається просто біля могили.