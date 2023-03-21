На кладовищі у Владивостоці – черга катафалків із трупами окупантів (відео)

На записі також видно велику кількість могил, біля яких встановлені прапори РФ.
У Мережі з'явилося відео, як на цвинтарі у Владивостоці утворилася черга з катафалків з російськими окупантами, що загинули в Україні.
За словами підписниці телеграм-каналу "Сирена", машини на Морський цвинтар їдуть одна за одною, а нових могил так багато, що вони підходять безпосередньо до дороги та краю пагорба.
"Молоді хлопці загинули нізащо. Жах, жах! Катафалки в черзі просто стоять. Тут у грудні ще нічого не було, жодної могили тут не було", — каже жінка на відео.
На відео видно, що поховання відбуваються паралельно одне з одним. Поминальний обід за загиблими окупантами з традиційної для росіян горілкою відбувається просто біля могили.
Нагадаємо, що у Росії до смерті побили окупанта-добровольця, а поліція допомагала лупцювати. Також повідомлялося, що у Росії мати окупанта помітила зникнення сина після того, як у неї закінчилися його гроші.
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