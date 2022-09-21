На кого спрямовані ядерні погрози Путіна: експерт вказав на виправдання очільника Кремля

Погрози ядерною зброєю президента РФ Володимира Путіна спрямовані не на Захід, а, скоріше, означають виправдання.

Про це ексклюзивно ТСН.ua розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"На сьогодня це вже виправдання. Це вже рефлексія. Наііть країни Заходу добре розуміють, що Росія зі своїм ядерним шантажем фактично вже ніхто та ніщо. Ніякого ефекту це все не має. Всі добре розуміють, що Росія не використає ядерну зброю: ні тактичного, ні стратегічного значення проти України чи будь-якої іншої країни. Особливо, якщо це країна НАТО", - зазначив експерт.

Його слова підтверджує велика кількість аналітики, що продемонстуравала: росіяни не можуть використовувати безпечно для себе свої міжконтинентальні балістичні ракети через великий ризик, що ця ракета може вибухнути на території РФ.

"На Заході всі розуміють, що ядерна зброя РФ - це такий собі блеф для споживачів інформаційного фаст-фуду у Росії", - додав Коваленко.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію.

Згодом росіяни почали виходити на перші акції протесту проти мобілізації.

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