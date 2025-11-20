"На коліна, будь ласка!": як американець у ЗСУ взяв у полон чотирьох росіян (відео)

ЗСУ (ілюстративне фото) / © Associated Press

63-тя окрема механізована бригада «Сталеві леви» оприлюднила кадри бойової роботи в Серебрянському лісі, що розташований поблизу Кремінної на Луганщині. На відео зафіксували операцію із зачистки позицій, яку проводив американський доброволець у складі штурмової групи.

Про це повідомили на офіційній сторінці 63 окремої механізованої бригади у Facebook.

Відеоматеріали демонструють, як доброволець Брюс разом зі своїми побратимами бере в полон чотирьох російських військовослужбовців. Під час затримання увагу привернув стиль спілкування американського воїна. Звертаючись до загарбників, він промовив українською мовою: «На коліна, будь ласка!».

Після того, як окупанти були взяті в полон, Брюс роздав кожному з них сигарети, супроводивши це словами: «Смачного!». Він також заспокоїв полонених, запевнивши, що його група не має наміру застосовувати проти них зброю. Крім того, на відео помітно, що українські захисники враховують стан полонених: окупанти скаржилися на поранення, і цей факт був прийнятий до уваги українськими воїнами.

«Зацініть рівень української мови американського воїна і особливо його ввічливість — навіть росіяни здивувались», — прокоментували у дописі бригади.

