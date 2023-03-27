"На концерт Кобзона" завітало ще понад 600 окупантів: які втрати армії Путіна

Загальні бойові втрати російської армії станом на 27 березня становлять 171 160 осіб. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 610 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Від 24 лютого 2022 року ЗС РФ втратили:

Танків – 3 595;

бойових броньованих машин – 6 953;

артилерійських систем – 2 638;

РСЗВ – 523;

засобів ППО – 277;

літаків – 305;

гелікоптерів – 291;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 216;

крилатих ракет – 911;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493;

спеціальної техніки – 285.

Нагадаємо, як йдеться у ранковому зведенні Генштабу від 27 березня, росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські військові відбили понад 60 атак противника.

Втрати ворога на 24 березня – значні удари по техніці та особистому складу

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