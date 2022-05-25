На концерті відомого російського гурту у Санкт-Петербурзі зала скандувала: "Х*й війні"

Відомий російський панк-гурт "Кис Кис" 20 травня відіграв концерт у Санкт-Петербурзі у A2 Green Concert.

Послухати колектив зібралося тисячі глядачів. Зазначимо, що під час концерту "Кис Кис" у Санкт-Петербурзі багатотисячний натовп, який складався, здебільшого, з молоді, почав вигукувати антивоєнні гасла. Зокрема, фанати панків скандували "Х*й війні".

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Відео з гаслом швидко поширилося Мережею і стало вірусним. Під відео юзери діляться враженнями від побаченого:

Прослухала тричі. Бальзам на душу.

Свого часу рух хіпі зіграв дуже важливу роль у припиненні війни у В'єтнамі. Говорити на весь голос про те, що думаєш, - насправді дуже важливо. Вирішувати питання за допомогою танків і ракет в 21 столітті ... це просто на треш ...

Не все втрачено. Ця молодь – майбутнє Росії. Їх ніхто не заарештував. Менти розгубилися

Не знаю, хто такі "Кис Кис", але поціновувачі їхньої творчості вселяють мотивацію ознайомиться з їхньою творчістю

Уся надія на молодих. Молодці!

Зазначимо, що гурт "Кис Кис" було засновано 2018-го року у Санкт-Петербурзі. Популярність колективу приніс альбом " Юность в стиле панк" та два перші сингли "лбтд" та «Молчи". Майже за два роки існування загалом було знято 10 відеокліпів. Кліп "Молчи" набув вірусної популярності, за рахунок чого колектив за перший рік існування виступив на "Нашествии" і опинився у передачі "Вечірній Ургант".

Серед найбільш популярних пісень "Кис Кис" – "Я котик ты котик", "лбтд", "Молчи", " Я по жизни оптимист".

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