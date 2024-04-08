"На кону – доля країни, відсидітися нікому не вдасться": командувач Сухопутних військ звернувся до українців

Олександр Павлюк наголосив: чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав підтримувати українських військових словом і ділом, приєднуватись до лав ЗСУ та не боятися мобілізації.

Про це він написав у своєму пості у Facebook.

Павлюк наголосив, що поки Збройні Сили України героїчно воюють і стримують окупантів по всій лінії фронту, Росія намагається розхитати наші тили: посіяти ворожнечу, паніку, недовіру до армії. І ворог витрачає на це шалені ресурси.

"Військова ситуація непроста, але вона набагато прогнозованіша та контрольованіша, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення. Згадайте 2022 рік – ніхто у світі не вірив у наші сили! Але українців це не зупиняло: черги до військкоматів, люди голими руками зупиняли ворожі танки, палили російські колони "коктейлями Молотова". Сьогодні ті ж самі люди говорять, що наша армія найсильніша і найфаховіша у Європі, світі. У нашому розпорядженні західне озброєння. Ми знаємо і розуміємо задуми ворога. Маємо талановитих і досвідчених командирів. Два роки тому ми обороняли Київ, а тепер вражаємо військові цілі за тисячу кілометрів від лінії зіткнення власними військовими технологіями", - зауважив він.

Проте Олександр Павлюк наголосив, що скільки б допомоги ми не отримали та скільки б зброї у нас не було – ЗСУ бракує людей, військові підрозділи мають оновлюватись.

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За його словами, російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація – це не про захист своєї держави від агресора, а про "несправедливість і порушення прав".

"Я розумію бажання людей жити мирним життям, подорожувати, будувати кар’єру. Але є об’єктивна реальність: Росія відмовляє нам у праві на існування. Ворог розуміє тільки мову сили. Ми маємо змусити його забиратися геть з нашої землі. Якщо ми цього не зробимо, ніякого мирного життя, ніяких прав і свобод не буде взагалі. Подивіться на саму Росію, на тимчасово окуповані території. Збройні Сили України – єдина сила, здатна зупинити і знищити ворога. Як суспільство допустило, щоб військових почали боятись, дозволяли собі їх ображати? Сьогодні більшість працівників ТЦК – це вчорашні воїни, якими усі захоплювались і пишались. Що сталось? Чому сьогодні від них ховаються, чому дозволяють собі їх зневажати, влаштовують цькування і навіть бійки? Це неприпустимо… Усі громадяни України мусять тримати голову холодною і усвідомити одну просту істину: армія і народ неподільні", - наголосив командувач Сухопутних військ.

Олександр Павлюк нагадав, що захист держави – це конституційний обов’язок громадянина.

Павлюк також підкреслив, що є визначена законом процедура проходження військово-лікарської комісії, а також додаткових медичних обстежень, якщо на те є підстави.

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Усі, кого визнали придатними до служби, без виключення – відправляються до навчальних центрів. Базова загальновійськова підготовка триває місяць. Це відповідає стандартам країн-партнерів НАТО (4 тижні).

Після проходження базової загальновійськової підготовки воїни потрапляють до військових частин. І не обов’язково саме на бойові посади. Адже ЗСУ потрібні різні фахівці: водії, діловоди, кухарі, будівельники, ITівці, бухгалтери, медики, інженери.

За його словами, для командування ЗСУ кожний військовослужбовець – найвищий пріоритет, і це доведено до всіх командирів.

Спочатку новачок набирається досвіду і лише потім може брати участь у бойових діях.

"Чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у Росії втілити її кровожерливі задуми. І тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя. Тому я закликаю українців залишити емоції, не піддаватись провокаціям. Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться. Адже на кону – доля країни, доля нашої нації. росія нікого не залишить в спокої: ні тих, хто сховався, ні тих, хто зрадив Україну… Приєднуйтесь до лав ЗСУ. Ставайте на захист своєї родини, свого дому, своєї країни, свого майбутнього", - резюмував Олександр Павлюк.

Нагадаємо, росіяни зняли пропагандистський відеоролик із професійними акторами, щоб підірвати довіру громадян до влади і мобілізації.

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