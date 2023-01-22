"На кону виживання режиму Путіна": у розвідці заявили, що Кремль готує росіян до довготривалої війни

Росія проводить кампанію із підготовки свого населення до життя у стані довготривалої війни проти України. Втім, перехід росіян до затяжної війни означає визнання краху концепції так званої "спеціальної воєнної операції", як російські пропагандисти називають війну проти України, розпочату Путіним.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Юсов пояснив, що для РФ і режиму Путіна затяжна війна - це все, що триває понад 3 три днів, за які планувалось "взяти Київ", "повалити законний уряд" і "підняти російську триколорну ганчірку". Нині ж цілі Путіна, попри невдачі на фронті, залишаються незмінними – геноцидна війна, знищення українського народу та держави.

"Росія справді сьогодні публічно вже дозріла до того, щоб готувати своє населення до життя у стані війни. Путін розуміє, що назад дороги немає і власне поки триває ця війна, тримається його режим і його оточення має можливість заробляти, відправляючи на забій своїх громадян. Це затяжна війна", - сказав Юсов.

Він також наголосив, що в України та всього вільного світу абсолютно інше завдання – якомога швидше зупинити війну. За його словами, зробити це можна шляхом перемоги України та відвоюванням наших території до міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, притягненням злочинців до відповідальності, виплатою репарацій і реформацією РФ до стану, коли вона не буде нести загрозу всьому людству.

"Україна звільняє та буде продовжувати звільняти свої території. Так, це буде важко, менше з тим неминуче. Безумовно, допомога наших партнерів та союзників відіграє надзвичайно важливу роль. Водночас постійно відбуваються контакти, комунікації, консультації із нашими партнерами - і державами-членами НАТО, і з іншими урядами та організаціями. Повірте, є абсолютна адекватна та твереза оцінка ситуації й адекватні і тверезі завдання і для українських сил оборони, і розуміння, що ми можемо. Так от ми справді можемо звільнити наші землі", - підсумував Юсов.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Путін готує РФ до масштабної війни – до останнього росіянина. Часткова мобілізація виявиться повною, а чоловіків не випускатимуть за кордон.

Польський генерал Богуслав Пацек також заявляв, що Росія може готуватися до нових серйозних дій у війні проти України. За даними польського генерала, російські заводи зброї працюють на повну потужність, а Путін збільшив чисельність армії до понад 1 млн 150 тис. осіб, що, за його словами, є великим чисельним прогресом.

Тим часом російський політолог Іван Преображенський каже, що 2023 року на Путіна все більше "нападатимуть" матері, дружини та ті росіяни, чиї окупанти загинули на війні в Україні. Преображенський заявив, що їм втрачати нічого і вони "ідеальні борці з режимом", щоб домогтися покарання за смерть близької людини.

За словами начальника Генерального штабу Війська Польського генерал Раймунда Анджейчака, війна в Україні – це боротьба за безпеку Польщі, східного флангу та всього НАТО. За його словами, у РФ є гроші і ресурси продовжувати війну, і тому зараз вони затягують час, тому партнерам і союзникам України необхідно використати його максимально ефективно для допомоги Києву. Якщо ж цього не зробити, ситуація буде значно гіршою.

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