На кордоні Білорусі окупанти нарощують системи радіоелектронної розвідки, є загроза обстрілів ракетами

На кордоні Білорусі окупанти нарощують системи радіоелектронної розвідки, є загроза обстрілів ракетами

На території Білорусі помітили нарощування техніки для проведення радіоелектронної розвідки та боротьби.

Російські загарбники розміщують свою техніку в прикордонних з Україною районах.

Про це повідомили 21 травня у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Відзначається нарощування системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах", - наголошують у Генштабі.

Разом з тим зазначаєтья, що протягом минулої доби на Волинському та Поліському напрямках, у цілому, ситуація суттєвих змін не зазнала. Втім, зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по цивільних та військових об'єктах України з території сусідньої Білорусі.

Нагадаємо, розпочалась 87 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Тривають обстріли вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку. Ворог обстріляв прикордонні райони Сумщини і Чернігівщини, планує форсувати Сіверський Донець. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 травня.

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