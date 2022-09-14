На кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася перестрілка з використанням мінометів

На кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася перестрілка. Одна зі сторін застосувала міномети.

Вранці 14 вересня на кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася перестрілка. Інцидент, за даними однієї зі сторін, стався внаслідок того, що наряд прикордонної служби Киргизстану виявив прикордонний наряд Таджикистану, який начебто зайняв “бойові позиції”.

Про це повідомили в пресслужбі прикордонної служби ДКНБ КР.

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Як стало відомо, прикордонники біля Булак-Баші Баткенського району Баткенської області виявили військових Таджикистану, які начебто заянили “бойові позиції” на неописаній ділянці кордону.

“Ігноруючи законні вимоги киргизької сторони залишити територію, таджицькі прикордонники відкрили вогонь. У відповідь прикордонники ПС ДКНБ Киргизстану також застосували зброю. Почалася перестрілка між прикордонними нарядами, під час якої таджицька сторона застосувала міномети”, - розповіли в пресслужбі прикордонної служби.

Станом на 12:40 по місцевому часу ситуація на кордоні залишалася напруженою, але перестрілку припинено. Відбулися переговори між начальником обласного управління ПС ДКНБ Киргизької Республіки по Баткенській області та начальника обласного управління ПВ ДКНБ Республіки Таджикистан у Согдійській області.

Пізніше стало відомо, що внаслідок інциденту двоє військових Киргизстану отримали поранення.

Нагадаємо, що росіяни випадково визнали їхні втрати у війні, та зазначили, що готуються до смертей ще 100 тисяч.

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