На кордоні Сумської області з РФ запрацював гуманітарний коридор: подробиці

На кордоні Сумської області з Росією запрацював гуманітарний коридор. Українці, які евакуйовуються з тимчасово окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через пункт пропуску Колотилівка (РФ) - Покровка (Україна).

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Від вчорашнього дня, пункт перетину на кордоні Бєлгородської та Сумської областей знову відновив свою роботу", - йдеться у повідомленні.

На українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати та дістатися до Сум або інших міст України.

Охочі евакуюватися із Сумської області можуть також скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми-Київ. Він щодня курсує з Сум: відправляється о 6:47 і прибуває до Києва об 11:41.

"На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району", - йдеться у повідомленні.

З питань евакуації можна звертатись за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, на Хмельниччині загинув рятувальник під час ліквідації наслідків удару.

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