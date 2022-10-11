"На кордоні з Білоруссю дуже важливо зберігати пильність": Наєв перевірив готовність спецпідрозділів (відео)

У Північній операційній зоні поблизу кордону з Білоруссю командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів спеціального призначення до виконання завдань.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Сьогодні на кордоні з білоруссю дуже важливо зберігати пильність, і тому, постійне відпрацювання відповідних заходів спрямовано на забезпечення належного рівня захисту як цивільних, так і військових об’єктів від можливих терористичних загроз. Військовослужбовці тренуються в умовах, максимально наближених до реальних", – наголосив Наєв.

Військові ЗСУ провели контрдиверсійні заходи, а саме – відпрацювання механізмів виявлення та знешкодження умовних диверсійно-розвідувальних груп, що пересуваються автотранспортом, а також знищення незаконних збройних формувань.

Так, за сценарієм навчань, до підрозділу надійшов сигнал про рух двох диверсійно-розвідувальних груп. Одна – у складі військової колони, інша – замаскована під мирних людей на цивільних автомобілях, що було відволікаючим маневром.

Взвод спеціального призначення у кількості двох груп прибув у вказаний район, заблокувавши при цьому напрямки руху ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Підготувавши засідки, військові знешкодили техніку противника та захопили у полон диверсантів.

Наступним етапом навчань став епізод зі знищення ворожого повітряного десанту.

Зазначається, що ці навчання проводяться систематично та спрямовані на те, щоб особовий склад знав як правильно діяти під час тих чи інших загроз. Для кожного навчання створюється окрема обстановка, у ході якої військовослужбовці відпрацьовують питання на різних напрямках та різних об’єктах.

Путін та Лукашенко розгортають спільне угруповань військ біля кордону України

У Міноборони Білорусі заявили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський президент-терорист Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Олександр Лукашенко також зробив заяву, що нібито НАТО країни Європи розглядають "варіанти можливої агресії проти Білорусі", зокрема і застосування ядерної зброї.

У Генштабі зазначили, що режим самопроголошеного президента Білорусі і надалі підтримує збройну агресію Путіна та РФ, надає плацдарми для завдання ударів по території України та зброю.

На думку Олексія Арестовича, найближчим часом нападу на Україну з території Білорусі не буде, адже білоруська армія до цього не готова – режим Лукашенка просто уже віддав Путіну запаси зброї та техніки.

У свіжому звіті американського Інститут вивчення війни (ISW) повідомляється, що Лукашенко не може собі дозволити внутрішні наслідки прямого білоруського втручання у війну.

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