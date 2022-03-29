На кордоні з Білоруссю націоналізували сім вантажівок на потреби ЗСУ

Орієнтовна загальна вартість транспортних засобів становить 9 млн грн.
Співробітники Бюро економічної безпеки спільно із Волинською обласною військово-цивільною адміністрацією націоналізували 7 вантажних транспортних засобів, які належать компаніям з Білорусі та Росії.
Вантажівки виявили на одному з пунктів пропуску державного кордону з Республікою Білорусь.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Вантажівки вивозили товарно-матеріальні цінності до Республіки Білорусь. Орієнтовна загальна вартість транспортних засобів становить близько 9 млн грн.
"Три вантажних автомобілі вже передано Збройним Силам України. Наразі вживаються заходи з метою вилучення інших 4 вантажних автомобілів та прийняття рішення щодо подальшої передачі військовим", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Закарпатті націоналізують 30 російських цистерн зі зрідженим газом вартістю 35 млн грн.
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