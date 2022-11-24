На кордоні з Румунією та Угорщиною не працюють пункти пропуску: що сталося

Пропуск не здійснюється в пунктах пропуску "Солотвино", "Косино" і "Дзвінкове".

На кордоні з Румунією та Угорщиною зранку 24 листопада не працюють пункти пропуску через відсутність електроенергії в Україні, яку напередодні масовано обстріляла армія країни-терористки РФ.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"До уваги громадян, які планують перетинати кордон з Угорщиною та Румунією. Інформуємо, що, у зв’язку з відсутністю електроживлення, призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в пункті пропуску "Солотвино", що на кордоні з Румунією та пунктах пропуску "Косино" і "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною", - сказано в повідомленні.

У ДПСУ закликають пасажирів врахувати тимчасову незручність під час планування закордонних поїздок та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Нагадаємо, в Україні через знеструмлення великої частини мережі у зв'язку з масованим обстрілом РФ понад 80 потягів "Укрзалізниці" мають затримку на понад годину. Найбільша затримка у потяга №711 Краматорськ-Київ - він відстає від графіка на 12 годин 51 хвилину.

Читайте також: