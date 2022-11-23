На кордоні з Угорщиною після ракетних обстрілів припинив працювати пропускний пункт

Через відсутність електропостачання призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в пункті пропуску "Дзвінкове".

Через російські обстріли, які призвели до зниження частоти в енергосистемі в Україні, у середу, 23 листопада, на кордоні з Угорщиною довелося припинити роботу одного із пунктів пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

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"Повідомляємо, що у зв'язку з відсутністю електроживлення призупинено оформлення осіб і транспортних засобів у пункті пропуску "Дзвінкове". Просимо врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок і, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, після масованого ракетного удару РФ по українській інфраструктурі у деяких районах Молдови також почалися перебої з електропостачанням.

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