На кордоні з Україною перебуває близько 4 тисяч білоруських військових: у МВС оцінили можливість наступу

На кордоні з Україною перебуває близько 4 тисяч білоруських військових: у МВС оцінили можливість наступу

Наразі скупчень військ з боку Білорусі недостатньо, щоб організувати прорив на територію України.

Поблизу українського кордону перебуває близько 4 тисяч військовослужбовців з Білорусі.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Він зауважив, що така кількість мізерна, якщо говорити про спроби прорватись на Київ, Чернігів або інший напрямок, де Україна межує з країною. Тож говорити про можливий штурм або напад з Білорусі не доводиться.

Водночас радник очільника МВС зазначив, що 22 червня у Мінську відбудеться зустріч Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, на якій, імовірно, президент держави-агресорки намагатиметься вкотре переконати Лукашенка залучити своє військо до війни проти України, щоб допомогти Росії. Але Денисенко переконаний, що самопроголошений голова Білорусі знову намагатиметься викрутитись.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 119-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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