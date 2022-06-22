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На кордоні з Україною перебуває близько 4 тисяч білоруських військових: у МВС оцінили можливість наступу

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На кордоні з Україною перебуває близько 4 тисяч білоруських військових: у МВС оцінили можливість наступу

Фото: Associated Press

Наразі скупчень військ з боку Білорусі недостатньо, щоб організувати прорив на територію України.

Поблизу українського кордону перебуває близько 4 тисяч військовослужбовців з Білорусі

Про це в ефірі телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Він зауважив, що така кількість мізерна, якщо говорити про спроби прорватись на Київ, Чернігів або інший напрямок, де Україна межує з країною. Тож говорити про можливий штурм або напад з Білорусі не доводиться.

Водночас радник очільника МВС зазначив, що 22 червня у Мінську відбудеться зустріч Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, на якій, імовірно, президент держави-агресорки намагатиметься вкотре переконати Лукашенка залучити своє військо до війни проти України, щоб допомогти Росії. Але Денисенко переконаний, що самопроголошений голова Білорусі знову намагатиметься викрутитись.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 119-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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