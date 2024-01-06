На кожен прояв російського терору буде адекватна відповідь: Зеленський – про обстріл Покровського району

Росія має відчувати, що жоден із таких ударів без наслідків для неї не мине, наголосив президент.
Цими годинами у Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Ракети С-300.
Росія має відчувати, що жоден із таких ударів без наслідків для неї не мине. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 6 січня.
"Залучені необхідні рятувальні сили, техніка ДСНС України. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них – діти, на жаль… Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", – сказав президент.
Зеленський зазначив, що удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Він додав, що усім пораненим надається необхідна допомога.
"І Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями", – підсумував він.
Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів по Покровському району на Донеччині загинули 11 людей, у тому числі п'ятеро дітей.
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