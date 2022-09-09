Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"На кожен вдалий крок ЗСУ РФ відповідає обстрілами по мирних людях": Єрмак - про атаку по Харкову

Дата публікації
Перегляди
2407
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"На кожен вдалий крок ЗСУ РФ відповідає обстрілами по мирних людях": Єрмак - про атаку по Харкову

Фото: Офіс президента України

Вдень 9 серпня Росія завдала удару по Харкову з РСЗВ.

На кожен вдалий крок Збройних сил України росіяни, як слабкі та підлі змії, відповідають обстрілами по мирних людях. Окупанти знову вдарили по Харкову, є постраждалі діти

Про це у себе в Telegram написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росія - це країна-терорист. Боягузи і злочинці. Ви будете відповідати і навряд чи зможете десь сховатися", - зазначив він.

Нагадаємо, російська армія вдень 9 серпня завдала потужного удару по Харкову з реактивної системи залпового вогню. Відомо про прильот у Шевченковському районі міста. Поранено щонайменше 10 людей, серед них троє - діти.

Неймовірний прорив ЗСУ: що зараз відбувається на Харківщині

Неймовірний прорив ЗСУ: що зараз відбувається на Харківщині

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація