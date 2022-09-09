"На кожен вдалий крок ЗСУ РФ відповідає обстрілами по мирних людях": Єрмак - про атаку по Харкову

Вдень 9 серпня Росія завдала удару по Харкову з РСЗВ.
На кожен вдалий крок Збройних сил України росіяни, як слабкі та підлі змії, відповідають обстрілами по мирних людях. Окупанти знову вдарили по Харкову, є постраждалі діти.
Про це у себе в Telegram написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Росія - це країна-терорист. Боягузи і злочинці. Ви будете відповідати і навряд чи зможете десь сховатися", - зазначив він.
Нагадаємо, російська армія вдень 9 серпня завдала потужного удару по Харкову з реактивної системи залпового вогню. Відомо про прильот у Шевченковському районі міста. Поранено щонайменше 10 людей, серед них троє - діти.
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