На кожну дію ворога у нас є протидія: у ЗСУ розповіли, чи розглядають можливість виведення військ із Бахмута

За словами Сергія Череватого, наразі є можливість доправляти у Бахмут усе необхідне.
На сьогодні траса на Бахмут не перекрита російськими окупантами. Загарбники досі не змогли перекрити рух Збройним Силам України.
Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі єдиного телемарафону.
За словами Череватого, наразі є можливість доправляти у Бахмут усе необхідне.
"Траса на Бахмут не перекрита. Поки що їм не вдається цього зробити. Робиться все, щоб вони не змогли перекрити рух нашим підрозділам. У Бахмут доправляється все необхідне спорядження, боєприпаси, їжа тощо", – розповів Череватий.
За його словами, виведення військ з Бахмута працює з огляду на загальну обстановку. Першочергове – збереження особового складу, займання кращих позицій, і це має декілька етапів.
"Виведення не може просто так рухатись. Командування має різні варіанти дій і слідкує за ворогом. На кожну його дію – у нас є протидія", – наголосив Череватий.
За інформацією ЗСУ, впродовж останніх двох місяців окупанти біля Бахмута втратили таку ж кількість особового складу, як під час двох Чеченських війн.
Поранений 27-річний військовий Вадим, який воював на Бахмутському напрямку, розповів ТСН, що перед українськими позиціями просто "килим" з трупів вбитих росіян.
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