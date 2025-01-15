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На Краматорськ армія РФ скинула авіабомбу: зросла кількість поранених

На Краматорськ армія РФ скинула авіабомбу: зросла кількість поранених

Наслідки ворожого удару по Краматорську / Фото: Вадим Філашкін

Серед поранених дві дитини.

Вранці 15 січня росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Краматорську, внаслідок авіаудару було поранено 9 осіб.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Кількість поранених у Краматорську зросла до 9, серед них — 2 дитини. Такі дані станом на 16:00", - йдеться у повідомленні.

У Краматорській міській раді розповіли, що авіаудар зруйнував частину багатоквартирного будинку, пошкодивши зовнішню стіну та перекриття. Також зруйновано вікна в 18 будинках, трьох освітніх закладах, одному культурному об'єкті та інфраструктурному об'єкті.

Нагадаємо, 15 січня у Львівській області сталися вибухи під час повітряної тривоги, ракети були зафіксовані в повітряному просторі.

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