На Краматорському напрямку росіяни намагаються просунутись в районі Григорівки - Генштаб

На сході України тривають запеклі бої з російськими окупантами.

Армія Російської Федерації штурмовими діями намагається просунутись в районі населеного пункту Григорівка, що у Бахмутському районі Донецької області. Бої з ворогом досі тривають.

Про це повідомили 9 липня у ранковому зведені Генерального штабу ЗСУ.

Зарарбники країни-агресорки обстрілюють населені пункти Донеччини. На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Краматорська.

На Бахмутському напрямку ворожі обстріли фіксувалися поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового. Завдав авіаудару неподалік Спірного.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Дібровного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулигівки.

Нагадаємо, розпочалася 136 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили наступ росіян біля Доломітного, ворог намагається просунутись в районі Григорівки. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил 9 липня.

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