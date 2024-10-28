На Краматорському напрямку ЗСУ знищили нову радіолокаційну станцію РФ "Гармонь-М"

Станція "Гармонь-М" забезпечувала контроль за повітряною обстановкою до свого знищення.

На Краматорському напрямку українські захисники завдали удару по російських позиціях і знищили сучасну радіолокаційну станцію "Гармонь-М".

Про це повідомила прес-служба ОСУВ "Хортиця".

Радіолокаційна станція "Гармонь-М" з березня 2024 року перебувала на озброєнні мотострілецьких підрозділів Центрального військового округу РФ. Вона забезпечувала контроль за повітряною обстановкою і була знищена за допомогою FPV-дрона.

"Тож дякуючи майстерності і влучності українських пілотів, російська "Гармонь-М" відіграла свої останні акорди на Краматорському напрямку", - заявили військові.

"Гармонь-М" — новітня радіолокаційна станція, розроблена російською оборонною промисловістю для виявлення і відстеження повітряних цілей. Вона грає важливу роль у системах протиповітряної оборони, адже забезпечує своєчасне виявлення як літаків, так і безпілотних літальних апаратів.

Основні характеристики "Гармонь-М":

Діапазон виявлення: Станція здатна виявляти повітряні цілі на відстані до 45 км. Це дозволяє оперативно реагувати на загрози, що наближаються. Застосування: "Гармонь-М" є важливим елементом для мотострілецьких підрозділів, надаючи їм можливість контролювати повітряний простір і забезпечувати захист від атак з повітря. Сучасні технології: Станція оснащена сучасними технологіями, що підвищують її ефективність у виявленні цілей та управлінні даними.

Нагадаємо, СБУ затримали 7-х ділків, які намагалися торгувати "трофейною" зброєю росіян.

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