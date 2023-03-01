На Кременчук налетіли "шахеди": з'явилися перші дані про наслідки нічної атаки

Російські війська в ніч проти 1 березня атакували Кременчуцький район Полтавської області. Збиті уламки "шахедів" впали на в об’єкт інфраструктури та приватну дачу.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його даними, внаслідок нічної атаки ворога дронами згорів дачний будинок та постраждав інфраструктурний об’єкт. Постраждалих немає.

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік під час брифінгу уточнив, що уламки збитих БПЛА впали на об’єкт інфраструктури та приватну дачу.

"За офіційним повідомленням речника ВПС Юрія Ігната запустили 4 БПЛА... Маємо два влучання: одне по критичній інфрастуктурі, друге – по житловому будинку. Жертв, на щастя, немає", - повідомив він.

Зараз на місцях падіння апаратів працюють слідчо-оперативні групи.

Нагадаємо, в ніч проти 1 березня на Полтавщині працювала ППО.

Російські окупанти атакували Україну 4 дронами-камікадзе. "Шахеди" рухалися з півночі. Всі дрони вдалося збити українській ППО.