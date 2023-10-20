На кримський аеродром прибули російські МіГи патрулювати Чорне море: у Повітряних силах відреагували

У повітряних силах прокоментували інформацію про російські літаки з "Кинджалами" у Криму, якими Путін намагався залякати Україну.

Російський диктатор Володимир Путін доручив патрулювати небо над Чорним морем винищувачам із "Кинджалами". Чотири з них вже розмістили на аеродромі Бельбек у Севастополі.

У Повітряних силах прокоментували, яка загроза існує для російських МіГів у Криму.

"Мабуть, оті страшилки Путіна, які він розповідав на весь світ, що вони будуть патрулювати з "Кинджалами" в Чорному морі, – отримують от таку реалізацію. Але я хочу наголосити, що аеродромів, які використовує Росія, багато – близько 40 для атак України... Авіація – це річ така мобільна, що сьогодні вона тут, завтра вона там. Необов’язково Бельбек будуть використовувати для тих літаків МіГ-31", - сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що ці літаки є двох модифікацій БМ і К, власне друга модель може нести ракети "Кинджал". Однак не обов'язково, що ці літаки будуть розміщуватись у Бельбеку.

"Сьогодні можуть знаходитись (у Бельбеку - ред.), а завтра перелетять десь там в Ростов чи подалі... І з далеких аеродромів здійснювати теж саме патрулювання. Єдине, що час підльоту збільшується, от і все", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, РФ розмістила чотири винищувачі МіГ-31 на аеродромі Бельбек у Севастополі. Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані OSINT-аналітиком MT Anderson. Саме вони нібито мають патрулювати Чорне море з ракетами.

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