На Кримському мості оголошували повітряну тривогу, на вокзалі в Керчі – евакуацію: подробиці

Напевно, окупанти очікували, що відбудеться чергова серія "бавовни".
Увечері 31 липня окупанти знову перекривали рух на Кримському мосту.
Про це повідомляли російські пропагандистські ЗМІ.
"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Перебувають на мосту і в зоні огляду просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", — йшлося в повідомленні.
Про причини перекриття руху офіційно не повідомлялося, але у пропагандистських Телеграм-каналах писали, що на Кримському мосту було оголошено повітряну тривогу.
Крім того, у Керчі було оголошено евакуацію на залізничному вокзалі. Причиною цього стало повідомлення про мінування, йдеться у пабліку "Кримські партизани".
За годину повідомили, що рух транспорту Кримським мостом було відновлено.
Нагадаємо, що в ніч на 17 липня на Кримському мості пролунали вибухи.
У Кремлі майже відразу заявили, що це два українські морські безпілотники відповідальні за атаку на міст, хоча не надали доказів цього звинувачення.
У ГУР заявили, що українська розвідка не підтверджує та не спростовує причетності до вибуху.
29 липня стало відомо про ще один удар по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом.