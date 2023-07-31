На Кримському мості оголошували повітряну тривогу, на вокзалі в Керчі – евакуацію: подробиці

Увечері 31 липня окупанти знову перекривали рух на Кримському мосту.

Про це повідомляли російські пропагандистські ЗМІ.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Перебувають на мосту і в зоні огляду просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", — йшлося в повідомленні.

Про причини перекриття руху офіційно не повідомлялося, але у пропагандистських Телеграм-каналах писали, що на Кримському мосту було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, у Керчі було оголошено евакуацію на залізничному вокзалі. Причиною цього стало повідомлення про мінування, йдеться у пабліку "Кримські партизани".

За годину повідомили, що рух транспорту Кримським мостом було відновлено.

Нагадаємо, що в ніч на 17 липня на Кримському мості пролунали вибухи.

У Кремлі майже відразу заявили, що це два українські морські безпілотники відповідальні за атаку на міст, хоча не надали доказів цього звинувачення.

У ГУР заявили, що українська розвідка не підтверджує та не спростовує причетності до вибуху.

29 липня стало відомо про ще один удар по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом.