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На Криворізькому напрямку ворог здійснює контрбатарейну боротьбу - Генштаб ЗСУ

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На Криворізькому напрямку ворог здійснює контрбатарейну боротьбу - Генштаб ЗСУ

Фото: УНІАН

Там точаться запеклі бої.

На Криворізькому напрямку противник здійснює вогневе ураження артилерією українських військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 30 травня.

Також командування ЗСУ зазначило, що ворог веде контрбатарейну боротьбу.

Нагадаємо, війська РФ продовжують підготовку до наступу. Ворог вивчає імовірні шляхи висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території Росії.

А ЗСУ здійснили вдалий наступ у Херсонській області, після чого ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка. 

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