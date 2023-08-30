РФ кидає у наступ “штурмовиків”, мобілізованих місяць тому: подробиці від Синєгубова

На Куп'янському напрямку Збройні сили України періодично фіксують зниження інтенсивності наступальних дій ворога.

Про це в коментарі Укрінформу 30 серпня заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, там щодня ведуться запеклі бої: “Зменшення наступальних дій ворога періодично ми спостерігаємо, але це тому, що наші Збройні сили завдають значних уражень щодо озброєння, військової техніки, живої сили”.

Начальник ОВА продовжив: “Звичайно, що резерви вони перекидають у тому числі й на Куп'янський напрямок. Ми знаємо ці військові частини. Декого з них було мобілізовано лише місяць тому, однак це штурмові війська”.

Синєгубов зазначив, що спроби штурму Куп'янського напрямку продовжуються: “Там ворог постійно застосовує авіацію, керовані авіабомби, у тому числі по цивільних населених пунктах, людях, приватних домогосподарствах, приватних об'єктах промисловості. Наші Збройні сили адекватно це все сприймають, звичайно так само дещо нарощують сили, щоб ефективно стримувати ворога”.

Очільник Харківської ОВА розповів, що російська армія на вказаному напрямку проводить ротації у відповідності до військової обстановки. Він додав, що ця ротація проходить постійно, вони реагують на військову обстановку, яку мають на півдні, на півночі, у тому числі й на Куп'янському напрямку.

“Тому тиск вони не послаблюють. Він послаблюється лише тому, що потрібно замінити підрозділи, яким були нанесені значні втрати, а далі продовжують свої штурмові дії. Наскільки вони ефективні, наскільки якісні підрозділи — це кадрові війська, штурмові підрозділи. Тому ЗСУ там показують і доводять свою професійність щодня”, — прокоментував Синєгубов.

За його словами, на Лиманському напрямку так само є накопичення ворожих військ — механізованих, танкових, а також так званих груп “Шторм-Z”.

Раніше повідомлялося, що на Лимано-Куп’янському напрямку окупанти зібрали приблизно 100 тисяч своїх військових.

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