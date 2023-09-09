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На Купʼянському напрямку дрон-камікадзе прикордонників влучив у командний пункт окупантів: з'явилося відео

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На Купʼянському напрямку дрон-камікадзе прикордонників влучив у командний пункт окупантів: з'явилося відео

Дрон-камікадзе влучив у командний пункт загарбників / Фото: Держприкордонслужба України

Безпілотник Держприкордонслужби пошкодив позашляховик та частину будівлі загарбників.

На Купʼянському напрямку дрон-камікадзе прикордонників влучив просто у командний пункт окупантів. Пошкоджено ворожий позашляховик та частину будівлі загарбників.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Facebook та оприлюднила відповідне відео.

"Ворожий командний пункт став обʼєктом зацікавлення для "очей" прикордонників на Купʼянському напрямку. Дрон-камікадзе, спрямований бійцями "Сталевого кордону", відпрацював, як треба, – пошкодив позашляховик і частину будівлі. Не лише гучно, а й влучно", - йдеться у дописі під відео.

Дрон-камікадзе: працює на жах і смерть окупантів

Дрон-камікадзе: працює на жах і смерть окупантів Ворожий командний пункт став обʼєктом зацікавлення для «очей» прикордонників на Купʼянському напрямку. Дрон-камікадзе, спрямований бійцями «Сталевого кордону», відпрацював, як треба – пошкодив позашляховик і частину будівлі. Не лише гучно, а й влучно!

Опубліковано Державна прикордонна служба України Субота, 9 вересня 2023 р.

Нагадаємо, два безпілотники прилетіли до "виборчого штабу" окупантів у селі Скельки на Запоріжжі. Приміщення використовували для зберігання бюлетенів і документів.

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Дата публікації
Перегляди
647
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