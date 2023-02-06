"На Куп’янському напрямку, наразі досить гаряче": Синєгубов повідомив про велику кількість ворожої техніки

За словами голови Харківської ОВА, техніка необхідна окупантам насамперед для того, щоб зупинити просування ЗСУ.

По лінії фронту, на Куп’янському напрямку, на Харківщині, спостерігається певне скупчення військової техніки РФ.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"По лінії фронту, на Куп’янському напрямку, наразі досить гаряче. Дійсно, ми спостерігаємо певне скупчення військової техніки Російської Федерації. Однак, за нашою інформацією, ця техніка, перш за все, для того, щоб зупинити можливе просування наших військ на територію Луганської області для звільнення територій. Ми можемо говорити про те, що очікуємо там можливого наступу, спробу відбити втрачені позиції, однак наші Збройні сили готові до будь-яких варіантів", — сказав Синєгубов.

За його словами, очікується можливий наступ ворога. Очільник Харківської ОВА нагадав про те, що окупанти "люблять символізми".

"24 лютого буде рік, як розпочалася ця навала, відкрита стадія українсько-російської війни, яка розпочалася у 2014 році. Тому ми очікуємо на цей тиск", — додав він.

Раніше Генштаб повідомив про загрозу російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Командування повідомило, що на Куп’янському напрямку ворог обстріляв чотири населених пункти.

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