На Куп’янському напрямку за добу не було жодного бойового зіткнення: що відомо

За минулу добу на Куп’янському напрямку за добу не було жодного бойового зіткнення. Втім, це не означає, що на цій ділянці фронту зовсім не відбувається бойових дій.

Про це заявив в ефірі "Радіо Свобода" керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

З його слів, таке інколи буває - коли противник починає застосовувати свою тактику.

"Певно, це пов’язано з тим, що він раніше дуже добре отримав по зубах поблизу Новоєгорівки та інших населених пунктів", - наголосив Євлаш.

Нагадаємо, військові повідомили, що у ЗСУ є просування в Кліщіївці на Донеччині. Там тривають бойові дії.

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