На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили атаку російської колони з 50 одиниць техніки

На Куп’янському напрямку українські військові, зокрема Національна гвардія та 77-га окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ, відбили атаку російської колони, що складалася з понад 50 одиниць броньованої техніки.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

26 вересня росіяни розпочали штурм позицій 77-ї бригади та Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка. Ворожі сили поділилися на дві частини: 37 одиниць техніки атакували підрозділи Нацгвардії, в той час, як 13 танків і бойових машин піхоти намагалися прорватися до десантників.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили атаку російської колони з понад 50 одиниць техніки

В ході бою українські захисники проявили мужність, професіоналізм і стійкість, завдавши ворогу значних втрат. Два танки, два БТР та БМП були знищені ще до того, як ворог зміг досягти своїх цілей. Колона противника, що атакувала позиції бійців Національної гвардії, також зазнала невдачі – штурм було успішно відбито.

Нагадаємо, як повідомляли аналітики ISW, ЗСУ відновили позиції під Покровськом на Донеччині. Йдеться про позиції в південно-західній Галицинівці та західній Михайлівці.

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