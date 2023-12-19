На Куп’янському напрямку окупанти масово хворіють "мишачою лихоманкою"

Хвороба передається до людини від гризунів.

На Куп’янському напрямку солдати армії РФ масово хворіють "мишачою лихоманкою". Скарги на захворювання від особового складу командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

"У підсумку "мишача лихоманка" значно знизила боєздатність російських "щурів", - наголошують в ГУР.

Хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів: або внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів, або ж через потрапляння до продуктів харчування.

На першому етапі перебігу "мишача лихоманка" нагадує звичайний грип. Симптоми - це сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день. Хвороба вражає нирки. Тому заражений мишачою лихоманкою відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що у підрозділах російської окупаційної армії зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами, та повну відсутність медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо також повідомляв, що росіяни зазнають "велетенських" втрат, але кидають у бої новобранців. Окупанти мають великі резерви, аби надалі вести інтенсивні наступальні дії на фронті.

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