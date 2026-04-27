На Куп’янському напрямку загострення: окупанти прориваються малими групами

На Куп’янському напрямку ситуація залишається складною: російські війська тиснуть на лівому березі Осколу та намагаються просуватися малими групами, зокрема в районі Ківшарівки.

Російські військові

Російські військові / © Associated Press

На Куп’янському напрямку тривають інтенсивні бойові дії, а ситуація на окремих ділянках залишається вкрай напруженою. Найбільші проблеми фіксують на лівому березі річки Оскіл, де, окрім складної тактичної обстановки, українські підрозділи стикаються з труднощами забезпечення.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

Особливо важкою є ситуація в районах Синьківки, Петропавлівки та Піщаного. Там українські військові ведуть бої в умовах постійного тиску противника та значного виснаження особового складу.

За цих умов російські окупанти періодично намагаються просуватися малими групами та заходити в напрямку Ківшарівки. Втім, закріпитися їм не вдається — українські сили чинять потужний спротив, змушуючи ворога відходити.

На правому березі Осколу противник продовжує наступальні дії в районі Западного, а також у напрямках Голубівки та Кіндрашівки. Однак суттєвих успіхів там не зафіксовано.

Безпосередньо у Куп’янську українські військові проводять ударно-пошукові операції, спрямовані на виявлення та ліквідацію диверсійно-розвідувальних груп противника, які змогли прорватися до міста ще раніше.

Інформація щодо змін на фронті уточнюється.

Нагадаємо, що ворог зберігає наступальний потенціал, але змушений застосовувати його обмежено під тиском ЗСУ.

