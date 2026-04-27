На Куп’янському напрямку загострення: окупанти прориваються малими групами

Російські військові / © Associated Press

Реклама

На Куп’янському напрямку тривають інтенсивні бойові дії, а ситуація на окремих ділянках залишається вкрай напруженою. Найбільші проблеми фіксують на лівому березі річки Оскіл, де, окрім складної тактичної обстановки, українські підрозділи стикаються з труднощами забезпечення.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

Особливо важкою є ситуація в районах Синьківки, Петропавлівки та Піщаного. Там українські військові ведуть бої в умовах постійного тиску противника та значного виснаження особового складу.

Реклама

За цих умов російські окупанти періодично намагаються просуватися малими групами та заходити в напрямку Ківшарівки. Втім, закріпитися їм не вдається — українські сили чинять потужний спротив, змушуючи ворога відходити.

На правому березі Осколу противник продовжує наступальні дії в районі Западного, а також у напрямках Голубівки та Кіндрашівки. Однак суттєвих успіхів там не зафіксовано.

Безпосередньо у Куп’янську українські військові проводять ударно-пошукові операції, спрямовані на виявлення та ліквідацію диверсійно-розвідувальних груп противника, які змогли прорватися до міста ще раніше.

Інформація щодо змін на фронті уточнюється.

Реклама

Нагадаємо, що ворог зберігає наступальний потенціал, але змушений застосовувати його обмежено під тиском ЗСУ.