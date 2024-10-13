На Курахівському напрямку росіяни прагнуть контролю над українською логістикою — експерт

Експерт пояснює стратегію російської армії в Кураховому.
Росіяни посилили атаки на Курахівському напрямку, прагнучи оточити сили оборони в Кураховому.
Про це повідомив співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в етері Еспресо.
Снєгирьов пояснив, що росіяни зосереджують свої зусилля на Курахівському напрямку, прагнучи флангового оточення підрозділів Сил оборони та контролю над логістикою української армії. Він зазначив, що основною метою є розширення лінії бойового зіткнення, активізуючи дії не тільки в західних районах Донецької області, але й у Запорізькій області. Окупанти намагаються створити умови для оперативного оточення Сил оборони в районі Курахового, яке є важливим логістичним і промисловим центром для ЗСУ.
Експерт зазначив, що російська армія має наміри просуватися вглиб Донецької та Запорізької областей. Він підкреслив, що захоплення Курахового є ключовим для їх подальшого просування на території України, як у Донецькій, так і в Запорізькій областях.
Нагадаємо, на Курахівському напрямку українські військові знищили сотні одиниць російської бронетехніки. Окупанти намагаються прорватися до Курахового, вже провівши два масовані штурми біля Костянтинівки.
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