"На Кураховому це не зупиниться": Драпатий розповів про ситуацію на фронті

На фронті в Україні зараз дуже "гаряче" попри настання зимових холодів. Сили оборони опинилися в такій ситуації, коли ризикують втратити Курахове, Покровськ та ще низку населених пунктів на сході країни. Але військове командування та бійці на фронті роблять усе можливе, щоб зупинити ворога.

Про це новий командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий розповів у першому після призначення на посаду інтервʼю кореспондентці ТСН.ua Наталі Нагорній.

За словами Драпатого, зараз насамперед необхідно зосередити всі зусилля на основних напрямках, де є загрози втрати населених пунктів.

"Ось це найперше. Також можливо перерозподілити сили й засоби. Ну і треба паралельно йти. Ми ж не дивимося, що буде завтра, ми повинні трошки стратегічніше дивитися – що буде через місяць, через два, через пів року. Закладати, перезавантажувати систему підготовки, щоб бути готовими до всіх викликів", – зазначив командувач Сухопутних військ.

За його словами, ворог, найімовірніше, має намір просунутися далі вглиб території України.

"Ви впевнені, що на Кураховому це зупиниться? Я невпевнений. На місцях командуванню видніше – й оцінка цих загроз, і які рішенні необхідно ухвалювати. Я впевнений у тому, що зараз командування Збройних сил робить усе, щоб стабілізувати ситуацію та не допустити подальшого просування ворога", – наголосив Михайло Драпатий.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Драпатий видав, як зберегти Курахове і зупинити просування противника

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