На Курщині бійці ССО знищили солдатів КНДР та захопили документи ворога: фото

Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника.
Бійці Сил спеціальних операцій провели зачистку ворожих позицій у Курській області. Вони завдали значних втрат противнику в живій силі та захопили важливі трофеї ворога.
Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у соцмережах.
Під час бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдатів. Крім того, за допомогою скидів з дронів наші воїни знищили сім окупантів, ще 10 зазнали поранення.
Також оператори 8-го полку ССО на ворожих позиціях виявили та захопили:
- засоби індивідуального захисту та військову екіпіровку окупантів, далекомір "ДЛ-5";
- тепловізійний приціл "1ПН139-1";
- штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом "1П87";
- засоби зв’язку, які можуть містити дані про пересування та плани ворога.
Крім того, знайдено документи ворога. Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника.
Раніше президент Володимир Зеленський розповів, скільки північнокорейських солдатів уже загинуло у Курській області.
Нагадаємо, у Курській області відбуваються бої, ЗСУ контратакують.
Читайте також: