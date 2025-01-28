На Курщині бійці ССО знищили солдатів КНДР та захопили документи ворога: фото

Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника.

Бійці Сил спеціальних операцій провели зачистку ворожих позицій у Курській області. Вони завдали значних втрат противнику в живій силі та захопили важливі трофеї ворога.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у соцмережах.

Під час бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдатів. Крім того, за допомогою скидів з дронів наші воїни знищили сім окупантів, ще 10 зазнали поранення.

Бійці ССО захопили важливі трофеї ворога / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Також оператори 8-го полку ССО на ворожих позиціях виявили та захопили:

Бійці ССО захопили важливі трофеї ворога / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

засоби індивідуального захисту та військову екіпіровку окупантів, далекомір "ДЛ-5";

тепловізійний приціл "1ПН139-1";

штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом "1П87";

засоби зв’язку, які можуть містити дані про пересування та плани ворога.

Бійці ССО захопили важливі трофеї ворога / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Бійці ССО захопили важливі трофеї ворога / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Бійці ССО захопили важливі трофеї ворога / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Бійці ССО захопили важливі трофеї ворога / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Бійці ССО захопили важливі трофеї ворога / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Бійці ССО захопили важливі трофеї ворога / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Крім того, знайдено документи ворога. Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника.

Бійці ССО захопили важливі трофеї ворога / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Бійці ССО захопили важливі трофеї ворога / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, скільки північнокорейських солдатів уже загинуло у Курській області.

Нагадаємо, у Курській області відбуваються бої, ЗСУ контратакують.

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