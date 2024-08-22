На Курщині частина російських військ опинилася практично в котлі – ЦПД

За даними аналітиків Deep State, ЗСУ відрізали сухопутне сполучення ворога з південним берегом річки Сейм.

Частина російських військ у Курській області практично опинилася у котлі. Проте росіяни намагаються приховати ситуацію.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"На Курщині частина російських військ практично в котлі. У той же час в ефірах у росіян все стабільно", – йдеться в заяві керівника ЦПД.

За даними аналітиків Deep State, українські війська відрізали сухопутне сполучення російської армії з південним берегом річки Сейм і контролюють село Краснооктябрьске.

Краснооктябрське на мапі

Так, у Deep State оновили мапи бойових дій і "сірої зони" на Курщині. Під українським контролем перебуває територія площею близько 815,5 кв. км. "Сіра зона" (невизначено) охоплює територію площею 424,6 кв. км.

Днем раніше, за даними аналітиків, під позначкою "звільнено" була територія Курщини площею 646 кв. км, а "сіра зона" займала 592 кв. км.

"Звільнена" територія Курської області, яку контролюють ЗСУ / Мапа: Deep State

Нагадаємо, напередодні військовий експерт Олександр Мусієнко повідомив, що українські війська у Глушківському районі Курщини затискають угруповання ворога, фактично відрізаючи його від сполучення через річку Сейм. Там противник може опинитися в котлі.

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