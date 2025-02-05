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На Курщині десантники схопили у полон групу з 21 російського військового (відео)

На Курщині десантники схопили у полон групу з 21 російського військового (відео)

Десантники взяли у полон нову групу російських військових на Курщині / Скриншот з відео

Командування ДШВ закликало усіх російських військових не реалізовувати фантазії їхнього диктатора, а здаватися у полон.

У Курській області українські десантники разом із суміжними підрозділами взяли у полон 21 російського військовослужбовця і зняли загарбників на відео.

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Поповнивши свій обмінний фонд, українські десантники надали військовополоненим вчасну медичну допомогу.

У Командуванні ДШВ акцентували, що ці російські загарбники обрали правильний шлях, здавшись у полон ЗСУ замість того, щоб брати участь у безглуздих "м’ясних штурмах" без належної підготовки та підтримки.

"Закликаємо всіх військовослужбовців армії рф – не реалізовуйте фантазії вашого диктатора, здавайтеся в полон", – наголошується у повідомленні.

Десантники взяли у полон нову групу російських військових на Курщині 

Десантники взяли у полон нову групу російських військових на Курщині 

До слова, раніше бійці Третьої штурмової бригади проникли у тил ворога, прикинувшись росіянами, і взяли в полон шістьох окупантів.

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