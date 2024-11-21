На Курщині десантники взяли 26 росіян в полон за один бій (відео)

Бойовики розповіли, що провоювали лише чотири дні. Цей час вони переховувалися у лісі від українських дронів та інших засобів ураження. Відступити їм не давали свої ж загороджувальні загони.

Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади за один бій взяли у полон 26 росіян на Курщині.

Про це повідомляє пресслужба 80-ї бригади

"Днями під час одного із невдалих ворожих штурмів десантники 80-ки знищили чималу кількість противника, а ті, хто дивом вцілів, вирішили здатись, чим врятували своє життя", – йдеться в повідомленні.

На відео двоє російських бойовиків підрозділу "Шторм Z", колишні увʼязнені, розповідають, як їх після підписання контракту та десятиденної підготовки кинули гинути як гарматне мʼясо. Також окупанти описали, як на фронті діють російські загороджувальні загони, які відкривають вогонь по своїх же, якщо ті надумали відступати.

Після зустрічі з українськими десантниками, росіяни вирішили здатись та рекомендують чинити так і своїм співгромадянам.

Раніше повідомлялося, що росіяни стратили двох українських полонених на Покровському напрямку.

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