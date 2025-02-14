На Курщині феєрично знищено російський опорний пункт із запуску дронів

Цей військовий об’єкт ворог використовував для атак на українських захисників у Сумській області.

Поблизу села Єлизаветівка Курської області РФ Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по взводному опорному пункту, який російська армія використовувала для запуску дронів.

Як свідчить опубліковане Генштабом відео, в результаті удару ворожий військовий об’єкт було знищено.

У повідомленні уточнили, що саме з цього опорного пункту російські військові із 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ атакували українських захисників у Сумській області.

На Курщині знищено російський опорний пункт із запуску дронів

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“Цей удар став частиною системних заходів Збройних Сил України, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу противника. Збройні Сили України готові рішуче переслідувати та ліквідовувати всі ворожі формування, які загрожують безпеці нашої держави”, - запевняють у Генштабі.

Нагадаємо, українські Збройні сили нещодавно просунулися поблизу Курській області на південний схід від Суджі.

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