На Курщині майорять синьо-жовті прапори: у Мережі пишуть про захоплення ще одного села (відео)

У Мережі шириться відео, на якому ймовірно українські бійці встановлюють синьо-жовтий прапор у захопленому селі Гуєво Курської області.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Exilenova+.

"Курська область, населений пункт Гуєво. 51.09406, 35.26194", – йдеться у короткому дописі під відео.

На кадрах видно, що бійці скинули на землю трикольорове ганчір'я з будівлі, яка схожа на сільську адміністрацію, і встановили на його місце український прапор.

Українські офіційні особи поки що не підтвердили захоплення села Гуєво силами ЗСУ.

Нагадаємо, Росія поскаржилася ООН на "порушення Україною прав людини" у Курській області. Наступ українських сил назвали "варварським нападом" та звинуватили Україну у "тероризмі".

Читайте також: