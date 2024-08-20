Жінка плаче, що тепер їй страшно ходити по вулиці, вона боїться, що може стати наступною жертвою.

Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови цивільних росіян з Бєлгородської області.

Цього разу жителька так званої "БНР" розповіла, як в сусідній Курщині п'яні російські військові розстріляли цивільне авто.

"Десь у Курській області теж наші (російські військові – Ред.), наша машина, знак Z бачили. Розстріляли гражданську машину, четверо воєнних п'яних", – поскаржилася жителька РФ майже чистою українською мовою.

Також вона розповіла, що російські військові переїхали танком автомобіль, в якому перебував цивільний чоловік.

"Танком переїхав танком машину. І переїхав якраз перед. Розчавив його так", – розповіла жителька російського прикордоння.

Жінка плаче, що тепер їй страшно ходити по вулиці, вона боїться, що може стати наступною жертвою.

"Тепер страшно і на вулиці. Вчора сидим, а вони такі їхали, одні тільки носи видно, сидять у кузові. Сидять вони вооружонні. Кажу, отак їхатиме, вистріле – та й хто буде знати, хто він", – підсумувала вона.

Зауважимо, що говорить "росіянка" майже повністю українською мовою із незначним вкрапленням російських слів. Адже Бєлгородська область, як і більша частина Курщини, були заселена етнічними українцями, які, на жаль, були асимільовані Росією.

На Курщині п’яні росіяни розстріляли цивільне авто: перехоплення ГУР

Раніше головком Сирський розповів, що за час наступу на території Курської області ЗСУ просунулися на глибину оборони від 28 до 35 км і контролюють 93 населені пункти.

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