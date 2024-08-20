На Курщині п’яні росіяни розстріляли цивільне авто: перехоплення ГУР

Жінка плаче, що тепер їй страшно ходити по вулиці, вона боїться, що може стати наступною жертвою.
Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови цивільних росіян з Бєлгородської області.
Цього разу жителька так званої "БНР" розповіла, як в сусідній Курщині п'яні російські військові розстріляли цивільне авто.
"Десь у Курській області теж наші (російські військові – Ред.), наша машина, знак Z бачили. Розстріляли гражданську машину, четверо воєнних п'яних", – поскаржилася жителька РФ майже чистою українською мовою.
Також вона розповіла, що російські військові переїхали танком автомобіль, в якому перебував цивільний чоловік.
"Танком переїхав танком машину. І переїхав якраз перед. Розчавив його так", – розповіла жителька російського прикордоння.
Жінка плаче, що тепер їй страшно ходити по вулиці, вона боїться, що може стати наступною жертвою.
"Тепер страшно і на вулиці. Вчора сидим, а вони такі їхали, одні тільки носи видно, сидять у кузові. Сидять вони вооружонні. Кажу, отак їхатиме, вистріле – та й хто буде знати, хто він", – підсумувала вона.
Зауважимо, що говорить "росіянка" майже повністю українською мовою із незначним вкрапленням російських слів. Адже Бєлгородська область, як і більша частина Курщини, були заселена етнічними українцями, які, на жаль, були асимільовані Росією.
Раніше головком Сирський розповів, що за час наступу на території Курської області ЗСУ просунулися на глибину оборони від 28 до 35 км і контролюють 93 населені пункти.
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