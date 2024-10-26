На Курщині російські солдати отримали жорстокий наказ щодо полонених

Росіяни на цьому напрямку ведуть активні штурмові дії.

Російських військових у Курській області Росії спонукають до воєнних злочинів. Командування віддало наказ не брати полонених з числа українських бійців, які проводять тут спецоперацію.

Про це повідомила пресофіцер 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ Діна Вонг в ефірі національного телемарафону.

За її словами, росіяни отримали “прямий наказ не брати в полон українських військових”.

Також читайте Росіяни розстріляли чотирьох полонених нацгвардійців біля Селидового

Речниця бригади додала, що росіяни на цьому напрямку ведуть активні штурмові дії із застосуванням бронетехніки та намагаються накопичити піхоту.

“Коли починаються штурмові дії, ми одразу відпрацьовуємо по особовому складу і техніці противника. Кожна наша операція - це сукупність дій наших танкістів, артилерії, операторів БПЛА", - повідомила Діна Вонг.

Раніше видання Forbes відзначило, що страта дев'яти українських операторів дронів у Курській області стала черговим підтвердженням "ескалації кампанії терору" з боку російських військ. За даними української влади, з початку повномасштабної війни російські війська стратили понад 100 українських військовослужбовців, які здалися в полон. Більшість із них – 2024 року.

Нагадаємо, за інформацією американського Інституту вивчення війни (ISW) російські командири, ймовірно, заохочують або прямо наказують здійснювати розстріли українських полонених.

Генштаб ЗСУ показав "дорогу смерті" в Курській області

Читайте також: